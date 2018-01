Muito bacana a animação “Sita Sings the Blues“, de Nina Paley, que ganhou vários prêmios em 2008 e agora está disponível no YouTube. Pessoalmente, o que me atraiu foram os vocais de Annete Hanshaw, cantora dos anos 20 que pode ser ouvida em várias partes do filme. Mas a qualidade da animação é mesmo ótima. Dica do Pedro S. (Em inglês). Tem mais de 80 minutos.

