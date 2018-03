Dica do Almir de Freitas: “Essa animação incrível, que eu achei no Update or Die, foi feita pelo britânico Andersen M Studio para a New Zealand Book Council. O texto é do livro Going West, do neozelandês Maurice Gee (Faber and Faber, 288 págs.,6.29 libras). Segundo os criadores, o trabalho – totalmente manual, sem uso de computador – durou 8 meses.”

Boa.