Um vinho allegro moderato…

Uma pauta ótima: resultados de um estudo realizado por cientistas italianos mostram que música clássica ajuda a aumentar a produtividade dos vinhedos. Os resultados não são conclusivos, mas os pesquisadores notaram que, na área em que caixas de som foram instaladas, a produção foi maior – e mais rápida. A foto aí ao lado (meio posada demais) foi tirada pelos produtores do vinho “Il Paradiso di Frassina”, na região da Toscana, onde o experimento foi realizado (até me deu vontade de tomar um Chianti ouvindo Nelson Freire, mas fica para outra hora, outro dia). A matéria, do jornalista Nico Martinelli, foi publicada na versão online da Wired e explica com detalhes a evolução dessa pesquisa. Leia aqui. Eu até imagino como deve ter sido difícil a vida desses cientistas. Só imagino.

