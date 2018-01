Um bom vídeo que aborda a questão do aquecimento global, disponível no site do canadense Toronto Star. Assista. Eles apresentam o vídeo assim: “Twenty days. Twenty thousand still images. A single message. Toronto Star photographer Lucas Oleniuk captures the issue of global warming in a video created entirely by using still images.”

