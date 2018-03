O designer angolano Fernando Brízio inventou uma maneira criativa de customizar vestidos usando canetinhas coloridas. Com o passar do tempo, as estampas vão mudando, assim com a aparência das roupas. Bem contemporâneo. No vídeo acima dá para ver como é o processo. Via Designboom.

