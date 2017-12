Um vestido é só um vestido

Uma moda entre as noivas americanas que, mais dia ou menos dia, acabará por estas bandas: ao invés de encerrar a sessão de fotos durante a cerimônia de casamento, elas pedem ao fotógrafo que crie alguma história “pós-casamento” para o vestido (tão caro, tão caro): pode ser debaixo d’água, na areia, sobre um cavalo ou em qualquer outro cenário inspirado num editorial de moda da Elle ou Vogue. O importante, ao que parece, é que a foto reúna em si elementos de uma, humm, tragédia… ou algum código visual estranho, sei lá. Acima, o fotógrafo John Michael Cooper cria a sua “Ofélia” no undiscovered country de Hamlet… Dependendo do fotógrafo e da noiva, a coisa despenca para a cafonice americana. A novidade tem nome: Trash The Dress. E um site: trashthedress.com