Um site de relacionamentos: elas querem grana; eles querem juventude e beleza

A revista do New York Times fez uma matéria sobre o site de relacionamentos SeekingArrangement.com. Numa primeira olhada, diz o jornal, ele parece com outros sites de encontros: a maioria dos homens está em busca de mulheres bonitas e a maioria das mulheres quer homens bacanas que as façam rir. Mas o Seeking Arrangement é mais direto na abordagem — ou mais claro em relação ao seu nicho de mercado, como preferir: lá, homens ricos e mais velhos e mulheres jovens e bonitas fazem transações mais “francas”. Eles querem corpos jovens; elas, grana. Simples assim. Exemplos: uma garota francesa de 18 anos pede entre 5 a 10 mil dólares por mês para “um mentor que puder ser o provedor de coisas finas da vida e manter-me feliz!”. E o cara de 49 anos, investidor, diz poder pagar 5 mil dólares por mês por uma “daytime playmate” para “conexões intensas sem compromisso”. Relações com “benefícios mútuos”, como diz a propaganda do serviço.

