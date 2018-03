Neste link aqui, que eu achei na NPR (National Public Radio), você tem acesso à gravação de um show de Tom Waits (áudio), com duração de duas horas e meia. Muito bom. Entre e clique em “Hear the Concert”. A apresentação foi gravada no dia 5 de julho em Atlanta.

