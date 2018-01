Da série “mundo bizarro”: homem é pai de filha; mãe da criança é sua outra filha, de 39 anos. Ele tem 61. O “casal” parece feliz. Saiu no Times de Londres, hoje: “The case provoked international media attention when the couple appeared on Australia’s 60 Minutes programme to explain their relationship, which began when the two were re-united eight years ago.” Leia aqui.

