Um psiquiatra louco por cinema

O Psychflix.com é um site divertido sobre cinema: é especializado em filmes que tratam, de alguma forma, de temas do universo psiquiátrico. Dá para pesquisar por temas (mais bacana) e por título. São 535 filmes, resenhados por um professor de psiquiatria. Exemplos? “A Professora de Piano” (Brilliant study of personality disorder, sadomasochistic perversion, longing and desire) e “Veludo Azul” (themes: angst, paranoia and crime below the surface of an ordinary small town; sexual sadomasochism). Dá uma boa nota. Ou uma entrevista com o tal professor.