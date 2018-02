Um pouco de ócio

“Usava um recurso que recomendo aos preguiçosos: deixava os olhos na página e abria a porta à imaginação” (Machado de Assis, em Relíquias de casa velha). A frase do Machado abre a porta para o feriado. O Desculpe a Poeira fecha para um descanso. Os posts voltam no domingo, lá pelas seis da tarde. Até lá. PS: Deixo uns desenhos só pra diversão: “Transit“, “Super Villain“, “Minilogue“, “Space War” e, last but not least, umas animações antigas incríveis de um estúdio russo sobre assaltos (no estilo americano, no estilo francês e no estilo italiano). Aproveite.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.