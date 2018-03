Um poema "realmente indecente"

Só por curiosidade: o New York Times publicou uma resenha da recém lançada coletânea “The Best American Erotic Poems”, com poemas de Robert Frost, Walt Whitman, Wallace Stevens, etc. O autor do texto menciona também um poema de W. H. Auden, “The Platonic Blow”, afirma que é “realmente indecente” e “sujo” mas não publica nenhum trecho (“I can’t even talk about it here”, escreve). A revista New York foi atrás da história e publicou o poema inteiro, neste link.

