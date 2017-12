Curioso: um podcast que discute trabalhos acadêmicos sobre Shakespeare. O mais recente é este aqui: “Emma Hayley talks about adapting Shakespeare to the ancient Japanese comic art form of manga, after launching the Manga Shakespeare book series.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.