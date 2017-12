Um panorama do cinema japonês

Dica para o pessoal que está em São Paulo, tirada do site “Abril no Centenário da Imigração Japonesa: “A Fundação Japão e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) apresentam uma mostra de filmes japoneses com 20 obras que desvendam variados cenários do Japão, entre os dias 20 de fevereiro e 9 de março. (…) Entre os destaques estão ‘A Luta Solitária’ (1949), de Akira Kurosawa, filme que ganhou o Prêmio Mainichi, em 1950, e duas fitas do veterano Kaneto Shindo (…) Dentre as produções mais recentes que foram selecionadas para a mostra estão ‘Tabu’ (2000), de Akira Kurosawa, e ‘A Enguia’ (1997), de Shohei Imamura.” Leia mais. Na foto, cena de Tokyo Porrada (Tokyo Fist, 1995), de Shin’ya Tsukamoto.

