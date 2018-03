A revista de domingo do New York Times fez uma reportagem sobre o site Patientslikeme.com, uma espécie de Orkut/MySpace cujas comunidades são ricas em informações sobre doenças dos mais variados tipos. A questão que o texto coloca: “Is it the next step forward in medical science — or just a MySpace for the afflicted?”. Leia aqui.

