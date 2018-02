O New York Times fez uma matéria sobre o Dogster, uma espécie de Orkut para cachorros. Curioso – jornalisticamente falando… “There, my dogs (along with 346,639 other four-legged members, as of last week) had their own profile pages that listed their likes and dislikes, personal mottoes — Otto’s is “Are you going to finish that?” — and best tricks (“catching seedless grapes in mid-air”). “

