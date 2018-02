Um novo site: The Digital Comic Museum

Para quem gosta de quadrinhos: um novo website, The Digital Comic Museum, dá acesso a um bom número de histórias em quadrinhos da chamada era de ouro, que eram lidos pelas crianças americanas entre o final dos anos 30 e o começo da década de 50. Você não vai encontrar os grandes nomes do período (Superman, Batman, Capitão América etc) mas vale a pena navegar pelo acervo. É preciso registro para baixar os arquivos (leia as FAQ antes). Dica do Marcos R, que pegou no Boing Boing.

