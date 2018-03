Lendo esta matéria (“Plan to Sell Cookbooks: Give Away Recipes Online“), descobri o site de culinária Cookstr, que deve começar a funcionar ainda este mês. Pelo que entendi, teremos acesso gratuito a receitas de chefs como Jamie Oliver, Nigella Lawson e Mario Batali, além de outros autores de livros de receitas. A idéia é ajudar a vender as publicações desses autores. Vamos ver.

