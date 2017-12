Um novo hotel na Amazônia

Só consegui ler a VIP de junho hoje (a de julho está quase saindo). Encontrei na seção Viagem uma matéria bem bacana sobre um hotel que foi inaugurado na Amazônia, mais precisamente em Novo Airão, a 170 km de Manaus. Chama-se Anavilhanas Lodge e, segundo a autora do texto, Loredana Kotinski, é um lugar em que “a sofisticação convive perfeitamente com a rusticidade e as maravilhas naturais da maior floresta tropical do mundo”. Não tinha lido sobre isso em nenhum lugar. Imagino que os suplementos e os sites de turismo possam se interessar. Ah, para quem quiser ir, o pacote mais barato, de três dias, custa R$ 598 por pessoa. Inclui pensão completa. (Queria colocar uma foto do hotel aqui para ilustrar este post mas a tecnologia usada no site não permite que eu dê um “copiar e colar”. Fica a dica para que eles deixem umas fotos na seção de downloads).

