Um lançamento: "Primeira individual: 25 Anos de crítica de arte"

Um livro imperdível para quem gosta de artes plásticas: “Primeira individual: 25 anos de crítica de arte”, de Antonio Gonçalves Filho. Será lançado do sábado na SP Arte. “É como um ‘abecedário de arte moderna e contemporânea'”, informa a editora Cosac Naify. “Reúne 52 textos de sua produção entre 1983 e 2008, período em que Gonçalves Filho colaborou com Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e Valor Econômico, além de revistas como Veja e Bravo!. As críticas, reportagens e entrevistas cobrem um período abrangente do desenvolvimento da arte brasileira, da Semana de Arte Moderna de 22 a Cildo Meireles e Nuno Ramos”. Rodrigo Naves escreveu: “Não vemos apenas o crítico em seu processo de formação. Observamos a própria arte brasileira mover-se em direção a uma melhor compreensão de si mesma, de suas realizações, conquistas e percalços”. De minha parte, digo que Toninho é um dos jornalistas culturais mais sofisticados que conheci.

Para ilustrar, Mira Schendel.