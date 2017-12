Um "lado positivo" do desmatamento da Amazônia: sinais de uma civilização antiga revelados

Matéria que achei na New Scientist mostra um “lado positivo” que aparece com o desmatamento da Amazônia: sinais de uma civilização antiga foram encontrados na região que faz fronteira com a Bolívia. “Semanalmente achamos coisas novas”, diz a pesquisadora Denise Schaan, da Universidade Federal do Pará. A foto acima, tirada por Edison Caetano, mostra alguns dos traços encontrados. O Google Earth tem ajudado os pesquiadores. Não lembro de ter lido nada nos jornais brasileiros.

