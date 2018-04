Um guia para ter cultura

Do meu baú empoeirado, uma sugestão de leitura: recupero e posto aqui um texto de 1991 do jornalista Paulo Francis, publicado no Estadão. Ele dá de bandeja uma bibliografia básica para quem deseja entender “a aventura da humanidade”. Foi escrito tendo os vestibulandos como público-alvo, veja você. Começa assim: “Pedem minha ficha acadêmica para jovens vestibulandos…Não tenho. Tentei um mestrado na Universidade Columbia em Nova York 1954, mas desisti, aconselhado pelo professor-catedrático Eric Bentley. Achou que eu perdia o meu tempo. Li toda a literatura relevante, de Ésquilo a Beckett, e sabia praticamente de cor a Poética de Aristóteles. Em alguns meses se lê tudo que há de importante em teatro. Li e reli anos a fio. “