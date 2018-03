Inspirados pelo tumultuado e midiático divórcio de Paul McCartney e Heather Mills, os editores do Independent prestam um serviço aos seus leitores e publicam hoje esta matéria aqui: “For better or worse: The good divorce guide“. Um trecho: “The big problem with divorce is that it’s not something that happens to us very often. We are not used to it. We’ve rarely had any experience of it. As mere juveniles at the game, we fall into every pitfall going.”

