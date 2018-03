Gostei do trabalho de John Szabo, que há 25 anos fotografa seus alunos adolescentes. Nos links a seguir, exemplos de fotos que aparecem em seus livros: “Almost Grown” e “Teenage“. (Sugestão do Renato J.)

