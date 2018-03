Um sugestão: o documentário “Ain’t It Funky”, produzido pela BBC em 2005, traz várias entrevistas e trechos de shows de importantes nomes ligados ao “funk and soul”, como James Brown, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder, George Clinton etc. Está no YouTube, dividido em partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. (Um aviso: na primeira parte som e imagem estão ligeiramente fora de sincronia; nas outras, tudo ok). A dica foi enviada pelo Silvio Herbas.

