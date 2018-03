Um coleção de anúncios antigos

Muito bom este link aqui: The Gallery of Graphic Design . É uma coleção bastante grande de anúncios publicados em revistas americanas, desde os anos 30 até o final dos anos 60. As imagens estão organizadas (e podem ser procuradas) por ano, produto, revista e empresa anunciante. Na foto acima, uma propaganda dos cigarros Lucky Strike publicada na contra-capa da revista Life, em 1937 (eles colocaram a imagem cortada e eu não consegui juntar, foi isso). Neste link , na mesma revista e no mesmo ano, um bonito anúncio dos cigarros Camel (bem politicamente incorreto, com personagens de circo como protagonistas). Vale a pena navegar pelo site..