Por que a Nissan não lança o Pino no Brasil? Custa 8 mil dólares, ocupa pouco espaço e pode ser customizado na hora da compra com vários acessórios divertidos, como estampas para bancos, adesivos, estojos para CDs e outros trecos. Não entendo japonês, mas dá pra ver no site que é um carro para meninas.

