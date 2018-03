Remember Paper é um blog que publica reproduções de revistas, livros e outros trabalhos da “era do papel” — uma espécie de comentário irônico (e nostálgico) sobre as velhas mídias. Acima, uma edição especial sobre fotografia da Stern com o fotógrafo Terry Richardson. (Dica do Paulo H.)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.