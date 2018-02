Leio hoje no blog do Bruno Moreschi que o artista alemão K-Ferro fará sua primeira exposição individual no Brasil. Vale a pena conhecer o trabalho dele dando um clique no site oficial. Acima, um exemplo de suas esculturas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.