Escreve o Bruno Moreschi, lá no blog dele: “O mundo para o fotógrafo Gil Blank assemelha-se a um aglomerado insuportável de quinquilharias sem sentido. Aflito, ele individualiza quase sempre uma única ação. Mostra-nos assim que no fundo, no fundo quase tudo que nos cerca é uma grande e uniforme bobagem”. Boa. Aqui, o site de Gil Blank.

