Willard Wigan é o miniaturista que faz o pequeno ser grande, como mostra a matéria do Wall Street Journal sobre o trabalho do artista, que usa microscópio e nanotecnologia para criar os mais diversas personagens e cenários em tamanhos minúsculos. Sua façanha vai desde a Estátua da Liberdade feita em uma partícula de ouro até a escultura da família Obama dentro do buraco de uma agulha. Veja a galeria de imagens.

