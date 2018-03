Um livro que parece ser bacana: “Boody: The Bizarre Comics of Boody Rogers“, sobre o desenhista da década de 40 que acabou influenciando vários artistas da cena underground americana dos anos 60. Via Boing Boing.

