Um arquivo sobre Harry

Para quem estiver preparando uma pauta sobre o lançamento do sétimo e último volume da saga de Harry Potter, que acontece no dia 21 de julho, sugiro uma passada nesta página criada pelo The Guardian. Nela é possível navegar por notícias, resenhas e reportagens que já foram publicadas no jornal sobre os livros anteriores da série. Esta matéria recente do The New York Times também é uma boa leitura: fala sobre as especulações a respeito do que acontecerá com o personagem no final e sobre os fãs que não querem saber de gente contando o fim da história antes da hora. No Brasil, a editora Rocco ainda não definiu a data de lançamento de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.

