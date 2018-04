Um anticurso de jornalismo

A revista Caros Amigos promove, a partir do dia 15 de setembro, o “1º Anticurso de Jornalismo”. A idéia é propor uma reflexão sobre o jornalismo e sobre questões que normalmente não frequentam a pauta de outros cursos, como a exigência do diploma, a grande mídia, o mito da imparcialidade, manuais de redação, etc, etc. As palestras e debates – que contarão com as participações de Mylton Severiano, Georges Bourdoukan, José Arbex Jr., Renato Pompeu, Cláudio Tognolli, Claudius e Marcos Zibordi –, com carga horária de 16 horas, acontecerão em quatro sábados (os demais são 22/9, 29/9 e 6/10). Há 50 vagas disponíveis. Informações no 11-3819-0130 e pelo e-mail anticurso@carosamigos.com.br. Via Jornalistas&Cia, do Eduardo Ribeiro.