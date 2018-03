Um almoço com David Remnick

Na seção “Lunch with FT” (Almoço com o FT), do Financial Times, uma conversa com o editor-chefe da New Yorker, David Remnick (foto), que está completando dez anos no cargo (sucedeu Tina Brown em 1998). Vale dar uma lida. Se preferir, o Mais! publicou uma tradução no domingo. Mas na versão em português faltou revelar o cardápio do almoço (como é de hábito no FT), que aconteceu no restaurante Esca. Cá está:

1 x Iced tea $4.50

1 x Goose prosciutto $11.00

1 x Spring vegetables with ricotta $17.00

1 x Black cod $25.00

1 x Soft shelled crabs $24.00

1 x Trout, Complimentary

1 x Sorbet $9.00

1 x Pineapple tart $9.00

1 x Double espresso $5.00

1 x Espresso $3.50

2 x Glasses Prosecco $18.00

Tax $10.56

Tip $26.56

Total $163.12

(Sugestão do Jonas Lopes)