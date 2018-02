Mais uma matéria que retrata o espírito do tempo: “Lawyer for the dog – Inside the booming field of animal law, in which animals have their own interests — and their own lawyers”. Saiu no Boston Globe. Meus amigos advogados vão gostar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.