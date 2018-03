Um achado: “The Boxing Cats“, que está no acervo da Biblioteca do Congresso. Foi produzido por Thomas Edison em 1894. Registro histórico. (Dica do Silvio Herbas).

