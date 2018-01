No New York Times: os desenvolvedores do Twitter estão usando idéias dos usuários para melhorar o mini-blog (e incentivar o surgimento de novas idéias). O Twitter vai trazer duas novidades baseadas em dicas de usuários: o “Lists” e o ” Retweet”. Ficou faltando só o FollowFriday. Na foto, Evan Williams e Biz Stone, fundadores do Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.