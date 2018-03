Egopress: a revista VIP de julho, que chega às bancas hoje, traz um ensaio com três garotas bonitas que viraram celebridades no Twitter: Tess Serighelli (a Twittess), Aline Lii e Mirian Bottan. “As gatas do Twitter — As imagens valem muito mais que 140 caracteres” é a chamada de capa. Acima, Aline Lii, em foto inédita que não está na edição impressa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.