TV Vogue na internet

Acabo de ver na Vogue americana de setembro (um tijolão de 84o páginas) que o ShopVogue.TV vai ao ar na internet no dia 21 de agosto. Já é possível deixar o e-mail lá para receber a newsletter. É sempre bom, vai que aparece uma idéia de pauta. Aqui tem uma nota sobre a novidade. O anúncio é esse aí ao lado – e é bacana ver como a revista enxerga a cara da sua leitora do século 21: uma ruivinha chic bem branquinha, de pernas cruzadas e com um esboço de sorriso; só um esboço. Legal.