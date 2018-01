Os passeios turísticos pelas favelas do Rio de Janeiro fizeram escola e ganharam um concorrente: começa a funcionar hoje em Los Angeles o LA Gang Tours, um passeio de ônibus de duas horas, com 12 paradas, pela região das gangues de Los Angeles. O New York Times fez uma reportagem sobre o assunto. Na foto, Alfred Lomas, da LA Gang Tours.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.