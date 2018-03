Útil esta matéria publicada pelo New York Times (talvez por isso seja uma das mais lidas no ranking do site do jornal): usando ferramentas como mapas interativos e buscas baseadas em fotos, novos websites ajudam você a encontrar hotéis que preencham seus desejos específicos. O texto indica, por exemplo, os sites http://www.checkyourroom.com/ e http://www.room77.com/. Vale uma olhada antes da próxima viagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.