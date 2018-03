Turismo pelos ateliês da riviera francesa

A região da Côte D’Azur sempre foi famosa por atrair artistas para seus domínios e a cidade de Nice — e arredores — freqüentemente apareceu como o principal destino para eles, gente como Claude Monet, Pierre Bonnard e Picasso, mas também outros menos conhecidos como Hans Hartung e Henry Clews. Essa relação foi usada pelo Wall Street Journal numa matéria de turismo publicada no jornal de hoje: “Studios in the Sun: Touring The Riviera’s Artist Ateliers“. Vale olhar. No final, algumas boas dicas de hospedagem, como a casa de dois quartos mantida pelos designers Valérie Arboireau e Peter Larsen ou o charmoso Hotel Windsor. Neste link, uma galeria de fotos com trabalhos de artistas e imagens de ateliês (como o de Hans Hartung, na foto acima). Quando estive por lá, um de meu programas favoritos foi visitar o Museu Picasso, na pequena Juans-Les-Pins, que será reaberto no dia 20 de julho.

