Três músicos resolveram recriar trilhas sonoras para filmes pornô dos anos 70. Foram para o estúdio, ligaram a TV (sem som) e foram tocando, acompanhando as cenas. O resultado ficou ótimo. Dá uma olhada no site PornoSounstracks. Lá dá para ouvir trechos, comprar o CD (foto), baixar as músicas…

