Acho que a turma da moda vai gostar do knitPro. O pessoal do site explica a ferramenta, para quem se interessar: “a web application that translates digital images into knit, crochet, needlepoint and cross-stitch patterns. Just upload jpeg, gif or png images of whatever you wish — portraits, landscapes, logos… and it will generate the image pattern on a grid sizable for any fiber project”. É divertido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.