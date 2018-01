Entre 240 inscritos, cinco avaliadores da Syracuse University escolheram três jornais como vencedores do SND World’s Best-Designed™. São eles: der Freitag (Berlim), Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung e o The New York Times. Neste link tem mais explicações, bem como exemplos de páginas dos três diários.

