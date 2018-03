Esta dica é só para os donos de Macs: com a ajuda do site Poladroid você pode transformar suas imagens em fotos da antiga (e agora extinta) câmera Polaroid. Tente. Veja alguns resultados neste álbum do Flickr. Em breve, eles devem criar uma versão para Windows. Acima, um exemplo de como fica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.