Parece que unir turismo e trabalho voluntário numa mesma viagem virou mesmo uma tendência, ao menos entre os viajantes de países desenvolvidos. A Time fez uma matéria sobre o assunto e levanta questões: “Are volunteer vacations merely overpriced guilt trips with an impact as fleeting as the feel-good factor? Or do they offer individuals a real chance to change the world, one summer jaunt at a time?”. Leia aqui.

