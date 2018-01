Sugestão de leitura: “The Rise of the New Groupthink“, texto de Susan Cain publicado pelo New York Times. “Pesquisa sugere que as pessoas são mais criativas quando trabalham sem serem interrompidas”, escreve a autora. O problema é que trabalhar sozinho está fora de moda. O mundo do trabalho, atualmente, é dos grupos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.