Sugestão de leitura: o texto “What Work Is Really For“, de Gary Gutting, publicado pelo New York Times. “Para a maioria de nós, o trabalho é um meio para outra coisa: a gente vive dele, mas ele não faz a nossa vida. Portanto, o lazer não deveria ser a nossa meta de vida?”.

